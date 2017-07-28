Встретили по-олавинлиннски

Президент России Владимир Путин приехал в испещренный озерами город Савонлинна по приглашению финского коллеги Саули Ниинисте. Лидеры двух государств посетили места, каждое из которых символизировало разные периоды отношений стран-соседей. Дружескую атмосферу, впрочем, нарушили вопросы международной политики: журналисты хотели знать, жалеет ли российский лидер, что Дональд Трамп стал 45-м президентом США. Как отреагировал Путин и какое заманчивое предложение ему сделал Ниинисте, рассказывает «Лента.ру».

Город Савонлинна, куда Путин прибыл на празднование 100-летия независимости Финляндии, появился во второй половине XV века, во время строительства крепости Нейшлот. Шведы задумали его для защиты восточных границ — на случай войны с русской армией. Поселение разрослось на соседнем с Нейшлотом острове, ныне известным как Олавинлинна. Крепость сыграла свою роль в русско-шведской и Северной войне, а через 20 лет после последней вошла в состав Российской империи. Спустя почти 300 лет президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинисте неформально, с глазу на глаз беседовали в Колокольной башне замка.

Жители Савонлинны высыпали на улицы, чтобы поприветствовать российскую делегацию. На обочине останавливались и махали гостям даже те, кто, судя по экипировке, запланировал спокойный, соответствующий финским пейзажам отдых.

Дружелюбие финнов не осталось незамеченным. «Хочу поблагодарить наших хозяев за гостеприимство, за радушный прием финских граждан, которые встречали нас по ходу движения в гостиницу», — отметил Владимир Путин и посетовал, что не может поприветствовать каждого лично. «Но, используя возможности финских СМИ, я хочу вам тоже послать привет», — сказал он, помахав рукой в прямом эфире.

Давайте жить дружно

В соответствующей атмосфере прошли и переговоры лидеров двух стран. Их беседа состоялась в расположенной на берегу озера гостинице «Пункахарью», построенной по указанию Николая I в конце XIX века. Гостиницу модернизировали с учетом самых современных требований, но первозданный стиль она сохранила. Как год назад говорил Владимир Путин во время визита в резиденцию финского президента «Култаранта»: «Лучше ничего не трогать и не ломать, что у финнов, по‑моему, очень хорошо получается».

Москва и Хельсинки строят отношения, «как подобает хорошим соседям», отметил Саули Ниинисте. Он отметил «определенное оживление» в двусторонних связях, наметившееся за счет улучшения экономической ситуации в обеих странах. Например, начали выравниваться показатели по товарообороту, сократившемуся с 2013 года из-за кризиса в еврозоне, а затем — на фоне санкций в отношении Москвы. «В январе-мае товарооборот увеличился почти на 51 процент (по итогам апреля он оценивался в 4 миллиарда долларов — прим. «Ленты.ру»), — привел данные российский президент. — Наша общая задача — поддержать, всячески содействовать тому, чтобы этот темп, этот тренд сохранялся». Объем финских инвестиций в России оценивается в 4 миллиарда долларов, российских в страну Суоми — в 3 миллиарда. Отдельно упомянул Владимир Путин и проект АЭС «Ханхикиви-1», в строительство которой на территории Финляндии российская сторона уже вложила около миллиарда евро.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

И Путин, и Ниинисте коснулись перспектив сотрудничества в сфере экологии, в частности — по содержанию полигона твердых бытовых отходов «Красный бор» в Санкт-Петербурге. Финский президент об экологии напоминает регулярно: например, на Арктическом форуме, проводившемся в марте в Архангельске, он говорил о бережном отношении к Арктике. В Санволинне, где журналисты по пути на пресс-конференцию успели полакомиться земляникой, эти разговоры были особенно к месту.

Впрочем, никаких сенсационных подвижек в дружественных отношениях двух стран не произошло, хотя шанс был. «Финляндия сделает предложение, от которого будет сложно отказаться», — начал Ниинисте, заставив корреспондентов застыть в ожидании. И удивил всех неожиданным продолжением, призвав российских и финских специалистов вместе бороться… с черной сажей.

Опасный момент

Вопросы безопасности лидеры государств обсуждали будто бы мимоходом. Финский президент, встречаясь с российским коллегой как минимум раз в год с момента избрания, всегда старается сгладить темы, которые неминуемо ведут к одному вопросу: собирается ли Финляндия вступать в НАТО? Ниинисте неоднократно, в том числе и в мае этого года, повторял, что таких планов у Хельсинки нет. Путин четко обозначил свою позицию еще два года назад: «Я думаю, что самая лучшая гарантия безопасности Финляндии — это ее нейтральный статус. Потому что как только возникает какая‑то угроза со стороны сопредельного государства, Россия соответствующим образом должна реагировать и выстраивать свою оборонную политику».

За два дня до визита главы государства в Санволинну посол Финляндии в России Микко Хаутала заявил в интервью «Коммерсанту», что Хельсинки сейчас не планирует вступления в Североатлантический альянс, но и не исключает его в будущем. В Санволинне напрямую разговор об этом не заходил, но Ниинисте, пусть и косвенно, упоминал НАТО: мол, там тоже призывают к сотрудничеству между всеми сторонами.

Замок Олавинлинна Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Финнов волновали совместные военные учения России и Китая, которые проходят в Баренцевом море, и намеченный в Петербурге военно-морской парад. Путин заверил соседей: никаких угроз безопасности для них нет, бряцать оружием никто не собирается. И чтобы они могли в этом убедиться, пригласил поучаствовать в возрожденном параде: «Мы всех приглашаем полюбоваться».

Без Трампа никуда

Однако самые горячие темы едва ли касались соседских отношений России и Финляндии. С подачи журналистов дружескую атмосферу нарушил вопрос: что будет дальше с российско-американскими отношениями, на восстановление которых уповали после избрания Дональда Трампа, и не пожалела ли Москва о том, что именно он стал 45-м президентом США? «Не нам давать оценки работы господина Трампа на его весьма высоком посту. Это дело американского народа», — отрезал Путин. Он не стал вдаваться в гипотетические рассуждения и отвечая на вопрос о новом пакете антироссийских санкций, одобренном палатой представителей Конгресса США. «Мы ведем себя очень сдержанно, терпеливо, — с соответствующей выдержанной интонацией заявил российский президент. — Но в какой-то момент нам придется ответить. Невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении своей страны».

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Его финский коллега в вопросе санкций, как всегда, старался быть максимально корректным по отношению ко всем сторонам, но все же косвенно вступился за Москву после того, как корреспондентка американского телеканала CNN в нарушение регламента задала в ходе пресс-конференции два вопроса. Второй из них касался как раз позиции Хельсинки в вопросе разногласий России и Соединенных Штатов: «Что касается сбалансированности, хочу напомнить, что американская компания задала здесь вопросов больше, чем остальные».

Лидеры двух стран на переговорах общение не закончили, признавшись, что ряд острых вопросов, в частности ситуацию в Сирии, обсудят в неформальной обстановке. Возможностей им представилось немало: из гостиницы «Пункахарью» Путин и Ниинисте отправились на причал, к музейному пароходу «Сайма» 1893 года постройки, чтобы отправиться к замку Олавинлинна, где их ждал прием, неформальный ужин и премьера оперы «Иоланта» в постановке Большого театра.