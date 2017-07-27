Финский президент заявил об активизации отношений с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что отношения между Москвой и Хельсинки в последнее время активизировались. Об этом финский лидер заявил по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в четверг, 27 июля,

РИА Новости.

«В настоящее время, как подобает хорошим соседям, у нас очень много двусторонних контактов, связей. Мы также наблюдаем определенное оживление, активизацию этих отношений, так как в экономическом плане дела идут лучше и лучше в обеих странах», — сказал Ниинистё.

По его словам, отмечается рост потока туристов из России в Финляндию, а также в противоположном направлении.

Кроме того, финский лидер заявил о необходимости постоянного диалога с Россией по вопросам безопасности на Балтике. «У нас планируются большие военные учения, "Запад-2017" и "Аврора". Мы наблюдаем за активизацией передвижения военных самолетов, кораблей», — сказал президент Финляндии. По его словам, для предотвращения нежелательных ситуаций в связи с маневрами сторонам нужен постоянный диалог.

В финский город Савонлинна Путин прибыл в четверг по приглашению Ниинистё. Визит приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии. В предыдущий раз президент России посещал эту страну в июле 2016-го.

Столетие независимости Финляндии отмечается на государственном уровне. Юбилейный год празднуется по всей стране с 1 января по 6 декабря (День независимости Финляндии) 2017 года.