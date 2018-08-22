Путин пригласил финского президента покататься на яхте

Президент России Владимир Путин и его финский коллега Саули Ниинисте провели переговоры в неформальной обстановке на президентской яхте «Чайка». Об этом стало известно «Интерфаксу».

По информации агентства, маршрут морской прогулки пролегал от порта в городе Сочи до марины в Имеретинской низменности. На борту яхты не было переводчика, разговор президенты вели на английском языке.

Во время формальной части переговоров главы государств обсуждали ситуацию в Сирии и на Украине, а также систему противоракетной обороны НАТО. Встреча прошла в резиденции Путина «Бочаров ручей» в Сочи и длилась полтора часа.

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Российский лидер остался доволен переговорами с Ниинисте и назвал их «весьма содержательными». «Я очень рассчитываю на то, что в ходе финского председательства [в Евросоюзе] также удастся сделать нечто позитивное для того, чтобы восстановить нормальное состояние отношений между Россией и ЕС», — подчеркнул Путин. Он напомнил, что Финляндия возглавит ЕС во второй половине 2019 года.

Ранее Путин и Ниинисте встречались 27 июля 2017 года в финском городе Савонлинна. Туда российский лидер прибыл по приглашению своего коллеги к 100-летию независимости Финляндии.

В конце июля стало известно, что Путин согласился пойти в ресторан с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Условием для встречи он назвал допуск российской мясной продукции на рынок.

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