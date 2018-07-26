Путин согласился пойти в ресторан с Эрдоганом при одном условии

Президент России Владимир Путин объяснил, когда примет приглашение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сходить в ресторан. Об этом сообщает РИА Новости.

Турецкий лидер в ходе общения с Путиным на саммите БРИКС в Йоханнесбурге отметил положительную динамику развития отношений между странами, которая «вызывает у некоторых стран ревность». После этих слов президент России напомнил Эрдогану о приглашении в ресторан. «Вы меня в ресторан обещали пригласить», — сказал он. Эрдоган отметил, что его приглашение остается в силе.

«Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и [пообедаем]», — ответил российский президент.

Президент Турции пообещал, что «с большим удовольствием» будет ждать Путина.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) открылся 25 июля в Йоханнесбурге. В трехдневном мероприятии участвуют лидеры пяти входящих в группу стран, в том числе российский президент Владимир Путин, а также приглашенные южноафриканским правительством главы других государств. В рамках саммита российский лидер проведет несколько двусторонних встреч и по итогам мероприятия даст пресс-конференцию.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!