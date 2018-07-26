Трамп пообещал санкции еще одной стране

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями, если она не освободит американского пастора Эндрю Брансона. Об этом он написал в четверг, 26 июля, на своей странице в Twitter.

«Соединенные Штаты введут серьезные санкции против Турции за длительное содержание под стражей пастора Эндрю Брансона — прекрасного христианина, семьянина и замечательного человека. Он ужасно страдает. Невинный верующий человек должен быть немедленно освобожден!» — говорится в сообщении.

Как передает Reuters, незадолго до этого вице-президент США Майк Пенс сделал похожее заявление. «Президент [Реджеп Тайип] Эрдоган и турецкое правительство, у меня есть сообщение от имени президента США: отпустите пастора Эндрю Брансона сейчас или будьте готовы к последствиям», — указал он. Пенс добавил, что ограничительные меры будут введены до тех пор, пока мужчину не освободят.

25 июля Брансон, задержанный по делу о попытке госпереворота в Турции, был переведен из тюрьмы под домашний арест. До этого он провел в заключении 21 месяц. Мужчину обвиняют в помощи группе, которая стояла за организацией путча, он свою причастность отрицает. Ему грозит до 35 лет тюрьмы.

15 июля 2016 года в Турции произошел путч, в результате которого погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. Через несколько дней после неудачной попытки переворота в стране был введен режим ЧП, который был снят лишь в июле 2018-го.

Власти объясняли необходимость таких мер борьбой с террористическими угрозами. В частности, речь идет об организации ФЕТО, возглавляемой скрывающимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом. Против режима выступают лидеры ЕС, а также представители турецкой оппозиции. По их мнению, он угрожает свободе и правам человека в стране.

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