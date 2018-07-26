Трампу пригрозили разрушительной войной

Генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани пригрозил США разрушительной войной. Его слова приводит в четверг, 26 июля, Reuters.

Сулеймани, командующий бригадой «Кудс», которая специализируется на проведении спецопераций за пределами Ирана, посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу не начинать войну, поскольку для Вашингтона она окажется катастрофической. «Мы рядом, там, где вы даже не можете представить (...). Если вы начнете войну, мы ее закончим», — указал он.

По словам военачальника, Иран сможет уничтожить все, что есть у США. «Поэтому вам стоит быть осторожнее в оскорблениях иранского народа и нашего президента», — добавил он. Сулеймани указал, что американцы знают, насколько силен Тегеран, и знают его возможности.

«Отвечать на угрозы Трампа — мой долг как солдата. Если он хочет использовать язык угроз, то ему стоит говорить со мной, а не с президентом [Хасаном Рухани]», — подчеркнул он. Генерал-майор также считает, что лексика президента США подходит для общения лишь в ночных клубах и игорных заведениях.

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22 июля Трамп на своей странице в Twitter обратился к Рухани. «Никогда больше не смейте снова угрожать США, иначе вы столкнетесь с последствиями, с которыми мало кто сталкивался в истории. США больше не та страна, которая будет терпеть ваши безумные речи о насилии и смерти», — написал он.

До этого иранский президент заявил, что Трампу не следует играть с огнем и что он не вправе подстрекать иранцев. «Война с Ираном — это мать всех войн, а мир с Ираном — это мать всего мира», — передавало его слова ISNA.

Отношения двух стран накалились после того, как в мае Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном, обвинив его в невыполнении условий соглашения. Тегеран и шесть стран-посредников (США, Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. Сделка накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые вводили США и ЕС.

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