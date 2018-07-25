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США приготовились заключить «настоящую сделку» с Ираном

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Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы заключить «настоящую сделку» с Ираном по ядерной программе. Об этом этом сообщает Politico.

По словам главы государства, в последнее время «Тегеран изменился». Однако, что конкретно имеется в виду, он уточнять не стал.

Деталей новой возможной сделки хозяин Белого дома пока также не привел. При этом Трамп подчеркнул, что новая сделка должна быть не такой, которую «заключила предыдущая администрация [Барака Обамы] и которая была катастрофой».

22 июня в своем Twitter американский лидер обратился к президенту Ирана Хасану Роухани с угрозами, пообещав, что, если Тегеран не прекратит агрессивные высказывания в адрес США, то «будет страдать от последствий, которые никогда не видел за всю свою историю».

Трамп с самого начала своего президентского срока критиковал ядерную сделку с Ираном. В мае этого года Вашингтон вышел из соглашения, обвинив Тегеран в невыполнении его условий, а также возобновив санкции против него.

Тегеран и шесть стран-посредников (США, Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. Сделка накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые вводили США и ЕС. По соглашению Иран отказался от дальнейшего развития программы. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

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