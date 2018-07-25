США решили наказать Турцию за закупки российского оружия

Конгресс США официально запретил поставку истребителей F-35 в Турцию из-за закупок Анкарой российских зенитных ракетных комплексов C-400. Об этом пишет The Washington Times.

Палата представителей и Сенат внесли соответствующую поправку в последний вариант оборонного бюджета США на 2019 год.

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По замыслу американских законотворцев, поставки приостанавливаются до тех пор, пока Пентагон не представит доклад с оценками российско-турецкого контракта. Также Конгресс рассчитывает получить от военного ведомства отчет о последствиях в случае исключения Турции из программы по строительству F-35 на американо-турецкие отношения.

Турция вложила в разработку истребителя-бомбардировщика для стран НАТО 175 миллионов долларов. Также Анкара планировала закупить 100 боевых машин.

11 июля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что С-400 появятся в стране летом 2019 года, и заступят на боевое дежурство в конце того же года. По словам политика, сделка состоится, несмотря на то, что США и другие члены НАТО выступали против покупки Анкарой российских ЗРК, и это «не подлежит дальнейшему обсуждению».

В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит.

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