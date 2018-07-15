Мир
 
Последние новости
Назван лучший футболист чемпионата мира
Допрос Pussy Riot полицией попал на видео
Путин наградил кричавшего «Слава Украине» хорвата
Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу
Финал чемпионата мира прервался из-за выбежавших на поле Pussy Riot
Британцы собрались тайно выселить Ассанжа из посольства Эквадора
Путин встретился с Макроном
В России закрыли чемпионат мира по футболу
В Туркмении запретили продажу алкоголя
Новости партнеров

Планы Турции закупиться российскими С-400 признали риском для НАТО

Перейти в «Мою Ленту»

Планы Турции относительно приобретения зенитно-ракетных комплексов С-400 у России создают риски для НАТО. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс, передает Reuters.

По его словам, покупка Анкарой оружия, используемого «известными противниками» НАТО, позволит поставившей С-400 стороне изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.

11 июля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получит от России зенитно-ракетные комплексы С-400 в конце 2019 года. По его словам, сделка состоится, даже несмотря на то, что США и другие члены НАТО выступали против покупки Анкарой российских ЗРК, и это «не подлежит дальнейшему обсуждению».

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость своей страны закупить российские С-400, несмотря на введение США новых санкций против России.

Месяцем ранее Чавушоглу заявил, что Анкара будет применять С-400 только для собственной защиты. Он также сообщал, что ЗРК нужны Турции в срочном порядке из-за отсутствия у страны системы противовоздушной обороны.

В сентябре 2017 года стало известно, что Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Обозначены новые сроки поставки С-400 в Турцию
Турция подготовилась к санкциям США за С-400
Раскрыт план США по борьбе с российскими С-400
Другие материалы рубрики
Мир00:0112 июля

Смерти вопреки

Он прошел все войны от Чечни до Донбасса и выжил. А теперь пишет в «Ленту.ру»
17:14Сегодня

Трамп заподозрил Путина в жестокости

15:04Сегодня

Трамп посоветовал Великобритании засудить Евросоюз

14:41Сегодня

Крупнейшая газета Финляндии обратилась к Путину и Трампу

Мир00:0114 июня
Эрнесто Че Гевара

Красный зверь

Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
11:42Сегодня

Трамп собрался переизбираться

15:54Сегодня

Парапланерист пролетел над головой Трампа и попался

11:36Сегодня

Таинственные террористы атаковали отель с американцами в Сирии

Мир00:0121 мая
Яир Нетаньяху

Маленький принц

Он снимает проституток, сорит деньгами и живет у родителей. Его папа — премьер
13:24Сегодня

Британский министр подал в отставку из-за секс-скандала

06:50Сегодня

Трамп проболтался о разговоре с Елизаветой II и снова нарушил этикет

08:51Сегодня

Девушка погибла во время обучения технике безопасности в Индии

Россия
Какой сексист ты сегодня?
Харассмент, слатшейминг, менсплейнинг и другие мужские грехи
«Болезнь, как каток, прокатывается по семье»
РПЦ объяснила происхождение частного самолета патриарха
Обрушение моста в Чите попало на видео
Москвича закололи шампуром
В России поспорили о значимости водки для туризма
Кадыров отозвался на новости о казни чеченок в Афганистане
Все материалы
Мир
Америка разоблачила российских разведчиков
У Трампа будут новые вопросы к Путину
Трамп заподозрил Путина в жестокости
Смерти вопреки
Он прошел все войны от Чечни до Донбасса и выжил. А теперь пишет в «Ленту.ру»
Крупнейшая газета Финляндии обратилась к Путину и Трампу
Парапланерист пролетел над головой Трампа и попался
Таинственные террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Британский министр подал в отставку из-за секс-скандала
Все материалы
Бывший СССР
Проблемный член
Что мешает Украине вступить в НАТО
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Петр ПорошенкоЗа русских и мир
Кто хочет сместить Порошенко и стать новым президентом Украины
Сотня горняков под Луганском оказалась заблокирована в обесточенной шахте
Украинские передовые «Молоты» оказались дефектными
Появилась запись выступления Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО
На Украине рассказали о сливе «очень секретной» информации Дудаеву
Все материалы
Экономика
Одичали
Миллиардеры скупают острова. Везет не всем
Главу «Почты России» сравнили с царем
Россиян напугали снижением пенсий без реформы
США отругали Германию из-за России
Взяли на контроль
Банки следят за россиянами. Теперь они будут знать все
История в шоколаде
Как превратить проблему в идею для бизнеса
Иностранцы заинтересовались «Кортежем» Путина
Все материалы
Силовые структуры
Вячеслав Иваньков«Я никогда никого не боялся»
Он стал главным русским мафиози в Америке, но нашел смерть в России
«Я задержал дыхание, чтобы не выдать себя»
Он десять лет отстреливал цыган и мигрантов. Его арсеналу позавидовал бы спецназ
Моряк на драйве
Офицер флота украл миномет, дал бой спецназу ФСБ и спрятался в психушке
Умер фигурант дела «Кировлеса» Петр Офицеров
Российский топ-менеджер устроил дебош, ударил стюардессу и избежал тюрьмы
В Петербурге санитара морга задержали за прогулку с револьвером
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Маслину словили
Впервые установлен источник таинственных частиц-призраков
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
Российские ракеты назвали худшим кошмаром для НАТО
В Египте при раскопках обнаружили мастерскую для бальзамирования
Украина насчитала 33 сбитых «вражеских» беспилотника
В США узнали об испытаниях российского «Кинжала»
В тылу врага
Эти снимки сделал простой немецкий солдат. В СССР за такое убивали
Все материалы
Спорт
Дьяволы в медалях
Бельгия выиграла бронзу. У Англии не было шансов
Назван лучший футболист чемпионата мира
Допрос Pussy Riot полицией попал на видео
Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу
Путин наградил кричавшего «Слава Украине» хорвата
В финале чемпионата мира забит первый в истории автогол
Финал чемпионата мира прервался из-за выбежавших на поле Pussy Riot
Все материалы
Культура
Бога нет, насилие вечно
Эротика, бунт и страдания в фильмах главного режиссера XX века
«Эми обнажилась на камеру в прямом и переносном смысле»
Мертвые девочки и женская боль в сериале Жан-Марка Валле «Острые предметы»
Битая Фрида
Яркие снимки и откровенные картины страдалицы и бисексуалки
В Великобритании нашли утерянный сценарий Стенли Кубрика
Хабенский стал врагом Украины
Звезда «Игры престолов» приедет на финал ЧМ в Россию
Российская актриса уснула с сигаретой и получила ожоги 50 процентов тела
Все материалы
Интернет и СМИ
«Чудаки» по-русски
Они просто хотели веселиться. Теперь их уважают в России и любят за рубежом
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Я оделся как Иван, нравится?»
Он вгляделся в лица футбольных болельщиков и увидел любовь к России
Россию обвинили в разобщении американской нации через соцсети
Немецкие CМИ обвинили Германию в высокомерии по отношению к России
Кошки почувствовали землетрясение за 10 секунд до начала и удивили интернет
Британские СМИ признались в искажении представлений о России
Все материалы
Ценности
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Очень приятно, царь!
Его уважали, боялись, а потом похоронили под дворцовым туалетом
LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
Готов боялись и убивали. Их жизнь — вечный траур
Определился победитель популярной океанской регаты
Меланию Трамп с мужем сравнили с «Красавицей и Чудовищем»
Раскрыт секрет идеальной фотографии в купальнике
«Жирный еврей» поможет сестре Кардашьян побыстрее заработать миллиард
Все материалы
Путешествия
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Свобода недорого
Молодым людям станет проще путешествовать. Где они будут жить?
В Турции умер повздоривший с россиянином украинский турист
Пассажиры самолета переборщили с алкоголем и не попали в Москву
От винта до сверхзвука
Самолеты, навсегда изменившие авиацию
Десятки человек попали в больницу после падения давления в самолете
Все материалы
Из жизни
Пройдоха из трущоб
Фальшивый арабский принц 30 лет обманывал богачей и шиковал на чужие миллионы
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Одной ногой в могиле
Азиатские страны переполнены покойниками. Живым пришлось подвинуться
Последний в мире непальский танцующий медведь обрел дом
«Самая сексуальная женщина планеты» впервые станет матерью
Шестилетний мальчик совершил побег из школы и попался через полчаса
Малахов объявил о свадьбе Евгении Васильевой и Анатолия Сердюкова
Все материалы
Сэр, есть, сэр!
Тест внедорожника Jeep Wrangler нового поколения: он больше не сгорит?
Maserati для дачи
Не дошедший до конвейера Maserati Buran, который и хэтчбек, и минивэн
Царь-пикап
Можно ли рамный Nissan превратить в Mercedes? Тест флагманского пикапа Mercedes X 350d
Всё о новых Renault Logan и Sandero
Бестселлеры РФ пережили рестайлинг — что изменилось и сколько это стоит?
UAZ остановил разработку нового «Патриота»
Представлен первый индийский гиперкар
Tesla занизит самую быструю Model 3
Все материалы
«Я боялась выйти из душа»
Мать подарила москвичке квартиру. Это разрушило ее жизнь
Досвистелись
Спрос на жилье в Москве рухнул. Во всем виноват чемпионат мира
Совсем поехали
Москвичей пересаживают с автомобилей на велосипеды. Нравится не всем
В России изменятся правила выдачи льготной ипотеки
Екатеринбуржец назвал друзьями девять тысяч прописанных в его квартире человек
Москвичи поставили очередной ипотечный рекорд
Молния сожгла квартиру россиян
Все материалы