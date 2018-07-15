Планы Турции закупиться российскими С-400 признали риском для НАТО

Планы Турции относительно приобретения зенитно-ракетных комплексов С-400 у России создают риски для НАТО. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс, передает Reuters.

По его словам, покупка Анкарой оружия, используемого «известными противниками» НАТО, позволит поставившей С-400 стороне изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.

11 июля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получит от России зенитно-ракетные комплексы С-400 в конце 2019 года. По его словам, сделка состоится, даже несмотря на то, что США и другие члены НАТО выступали против покупки Анкарой российских ЗРК, и это «не подлежит дальнейшему обсуждению».

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость своей страны закупить российские С-400, несмотря на введение США новых санкций против России.

Месяцем ранее Чавушоглу заявил, что Анкара будет применять С-400 только для собственной защиты. Он также сообщал, что ЗРК нужны Турции в срочном порядке из-за отсутствия у страны системы противовоздушной обороны.

В сентябре 2017 года стало известно, что Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!