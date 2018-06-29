Раскрыт план США по борьбе с российскими С-400

Для противостояния российской системе ПВО С-400 США планируют объединить усилия ВВС и сухопутных войск. Об этом сообщает издание Military со ссылкой на главу боевого авиационного командования ВВС генерала Джеймса Холмса.

Он отметил, что у нового зенитного-ракетного комплекса возросла дальность, которая ограничивает радиус боевого применения самолетов четвертого поколения. Это, по словам генерала, беспокоит американских военных.

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«У нас есть определенные возможности, которые мы объединим в плане разведки и управления, а также различные системы большого радиуса действия», — сказал Холмс.

В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит.

Турция в апреле 2018-го подтвердила свое решение, несмотря на американские санкции в отношении России. При этом по просьбе Анкары сроки поставок ускорили и перенесли на июль 2019 года.

Решение о покупке российских С-400 вызвало недовольство США, поскольку Турция — член НАТО, а в Североатлантическом альянсе все системы вооружений должны работать по единому стандарту.

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