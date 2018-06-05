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США пригрозили лишить Турцию истребителей из-за России

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Поставка американских истребителей F-35 Турции может сорваться из-за сотрудничества страны с Россией. Об этом заявила помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, передает РИА Новости.

В частности, Вашингтон обеспокоен тем, что Анкара намерена закупить у России истребители Су-57.

«Если они будут двигаться в сторону российских высокотехнологичных вооружений, то это автоматом скажется на их участии в американских военных проектах», — сказала Митчелл.

Согласно раннее заключенным договоренностям Вашингтона и Анкары, первый истребитель F-35 должен быть передан турецким ВВС уже в июне.

В апреле 2018 года американские сенаторы уже озвучивали, что покупка Анкарой С-400 у России может негативно повлиять на поставки F-35. В ответ в Анкаре заявили, что если США приостановят поставку вооружения, турецкие власти могут купить российские истребители Су-57.

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