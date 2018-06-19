Турция упустила F-35 и решила покупать С-400

Турция не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на решение Сената США о прекращении участия Анкары в программе производства истребителей F-35. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает NTV.

«Это стиль Запада — создавать искусственные кризисы. Они думают, что когда захотят, могут продать, когда не захотят — могут не продавать (...) Это неправильный подход, он приведет отношения к кризису. Мы купили С-400, и давайте закроем эту тему», — добавил глава МИД, передает РИА Новости.

Чавушоглу пояснил, что Анкара перечислила Вашингтону средства по программе F-35, и первая поставка самолетов должна быть осуществлена 21 июня.

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Министр добавил, что покупка С-400 «не принесет вреда НАТО».

В понедельник, 19 июня, сенат США принял свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства американского истребителя пятого поколения F-35 из-за намерений Анкары купить С-400. Кроме того, в тексте содержится запрет на передачу Турции прав на истребители F-35.

В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. Турция в апреле 2018-го подтвердила свое решение, несмотря на американские санкции в отношении России. При этом по просьбе Анкары сроки поставок ускорили и перенесли на июль 2019 года.

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