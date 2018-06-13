Турция приготовилась использовать российские С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет право применить российские зенитные ракетные системы С-400 и готова это сделать. Об этом пишет Hurriyet.

«Мы не будем просто покупать С-400 и размещать их в хранилище. Мы будем использовать их в случае необходимости. Это защитные системы», — указал глава государства.

По его словам, Анкара не намерена больше зависеть от США. «Когда мы просили их [о поставках] в течение многих лет, нам дали ответ: Конгресс [США] не позволяет. Мы устали от этого», — отметил турецкий лидер.

В то же время предложение России по вопросу поставок оказалось довольно привлекательно. «Они сказали, что они даже готовы наладить совместное производство (...) Они предложили нам довольно хорошие условия кредитования», — добавил он.

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Ранее в июне сообщалось, что поставка американских истребителей F-35 Турции может сорваться из-за сотрудничества страны с Россией. В частности, Вашингтон обеспокоен тем, что Анкара намерена закупить истребители Су-57. До этого американские сенаторы говорили, что покупка Анкарой С-400 у России может негативно повлиять на поставки F-35.

В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. Турция в апреле 2018-го подтвердила свое решение, несмотря на американские санкции в отношении России. При этом ранее по просьбе Анкары сроки поставок ускорили и перенесли на июль 2019 года.

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