Катар заявил о праве на российские С-400

Катар считает своим правом закупать российские зенитные ракетные системы С-400 и отвергает появившиеся в СМИ в этой связи угрозы со стороны Саудовской Аравии. Об этом посол страны в Москве Фахад Мохамед Аль-Аттыйя заявил в четверг, 7 июня, в интервью РИА Новости.

«Мы в Катаре подтверждаем принцип суверенитета государств и их права оборонять себя и заключать законные сделки с другими странами. Таким образом, даже если заявление Саудовской Аравии было правдой, то мы отвергаем его полностью», — сказал он.

Аль-Аттыйя добавил, что мир не живет в «эпоху закона джунглей, основанного на угрозах», поэтому никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела стран.

Ранее в июне французская газета Le Monde писала, что власти Саудовской Аравии пригрозили Катару применением силы в случае, если Доха приобретет С-400. Они сообщили Франции, что готовы в том числе провести «военную акцию», чтобы уничтожить данные системы.

В январе Фахад Мохамед Аль-Аттыйя в интервью ТАСС заявил, что Доха заинтересована в приобретении С-400. Саудовская Аравия также планирует закупить системы, Москва и Эр-Рияд уже подписали соответствующие документы, сообщал в феврале помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

Сообщалось также, что Россия поставит С-400 Индии, а на 2019 год запланировано начало поставок этих ЗРС Турции. Кроме того, одним из зарубежных операторов данного вооружения уже является Китай.

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