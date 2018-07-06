Турция подготовилась к санкциям США за С-400

Турция ответит США в случае введения санкций за покупку российских комплексов ПВО С-400. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с редакторами агентства Anadolu, видео публикует Beyazgazete.

«Они говорят: "Купите С-400, мы введем санкции". Если введете, мы тоже ответим. Хотите таких отношений — ваше право», — сказал глава турецкого МИД. По его словам, США не должны требовать от других стран присоединиться к введенным ими санкциям. «Мы понимаем, что у США и России есть проблемы, и США ввели санкции за вмешательство в выборы. Но если у меня с кем-то плохие отношения, я разве звоню всем подряд и говорю: "Не дружите с ним!"? Это вообще нормально? Мы такого подхода не приемлем. Мы покупаем С-400 — и вы вводите санкции? Отношения с таким подходом не выстроить. Будут санкции — будет и ответ», — подытожил Чавушоглу.

26 июня помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что в случае приобретения Анкарой комплексов С-400 отношения между двумя странами будет трудно восстановить.

4 апреля сообщалось, что начало поставок С-400 «Триумф» в Турцию ускорится, сроки перенесли на июль 2019 года.

В марте Чавушоглу заявил, что Анкара будет применять С-400 только для собственной защиты. Он также сообщил, что ЗРК нужны Турции в срочном порядке из-за отсутствия у страны системы противовоздушной обороны.

В сентябре 2017 года стало известно, что Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит.

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