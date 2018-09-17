НАТО подготовилась к ответу на российские кибератаки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов ответить на кибератаки со стороны России. Об этом сообщает портал Axios.

По его словам, нападение российских хакеров на любое из государств-членов альянса позволит применить положения пятой статьи устава организации. «Не автоматически. Это будет зависеть от характера атаки», — уточнил он.

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Столтенберг также отметил, что НАТО не будет заранее уточнять, в какой ситуации будет применяться пятая статья.

Согласно статье 5 устава Северо-атлантического альянса, нападение на одну или нескольких стран-членов рассматривается как нападение на блок в целом. В случае атаки каждое из государств обязано оказать помощь «путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона».

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