В НАТО предупредили о новых угрозах со стороны России

Лидеры стран-членов НАТО заявили о возможной угрозе со стороны России. В опубликованной декларации говорится, что Россия нарушает международное законодательство и проводит провокационные военные мероприятия.

Согласно документу, Москву критикуют за дестабилизацию ситуации на Украине, размещение ракет в Калининграде, нарушение пространства стран НАТО, попытку вмешательства в дела других стран и использование кибератак и дезинформации. Альянс призвал Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии. При этом отмечается, что члены НАТО готовы к диалогу, когда это действительно возможно.

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В декларации сообщается также о договоренности создать небоевую миссию в Ираке, а с 2020 года альянс будет готов привести в боевую готовность за 30 дней 30 батальонов и 30 авиационных эскадрилий.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал лидеров государств-членов Североатлантического альянса удвоить военные расходы. По мнению американского лидера, вместо установленных двух процентов страны НАТО должны отчислять на военные нужды четыре процента ВВП.

Во время саммита главы государств альянса подписали совместную декларацию, согласно которой к 2024 году отчисления из бюджетов на военные расходы должны будут достичь двух процентов. Отмечается, что увеличение показателя приветствуется.

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