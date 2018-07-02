США призвали Великобританию вооружиться

США намекнули Великобритании, что их главным партнером в НАТО может стать Франция, если Лондон не увеличит расходы на вооружение. Об этом пишет The Independent.

Как сообщает издание, Вашингтон обеспокоен снижением военной и политической мощи Соединенного Королевства. Об этом министр обороны Соединенных Штатов Джим Мэттис написал в своем письме британскому коллеге Гэвину Уильямсону.

«Надежность вооруженных сил Британии играет ключевую роль в удерживании лидирующей позиции страны на мировой арене», — говорится в послании. Однако в нем отмечается, что способность государства поддерживать свою позицию «под угрозой эрозии».

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Вашингтон рассчитывает, что правительство Британии будет выделять больше средств на военные нужды. Сейчас Лондон, согласно установленной альянсом норме, отчисляет на эти цели два процента своего ВВП. По словам Мэттиса, от мировой державы, обязательства и интересы которой лежат в разных регионах по всему миру, он ожидает больших вложений.

В то же время он отметил, что Франция пообещала дополнительно потратить на оборону 260 миллиардов евро. «То, чтобы Британия оставалась главным партнером США — в интересах обоих государств», — подчеркнул министр. Однако Лондону «необходимо поддерживать и усиливать свой военный потенциал».

В июне британские парламентарии потребовали увеличить военные расходы страны, чтобы противостоять «возрождающейся угрозе со стороны таких государств, как Россия».

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