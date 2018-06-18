Британия из-за России задумалась над увеличением военных расходов

Британские парламентарии потребовали увеличить военные расходы страны, чтобы противостоять «возрождающейся угрозе со стороны таких государств, как Россия». Об этом сообщает The Daily Mail.

Как отмечает издание со ссылкой на доклад комитета по обороне Палаты общин, чиновники предлагают увеличить расходы с двух до трех процентов от объема ВВП. Это значит, что в год может быть выделено дополнительно 20 миллиардов фунтов.

Страна выделяла подобные средства в период между окончанием холодной войны и серединой 90-х годов.

Депутаты отметили, что это необходимо в настоящее время, когда страна «с новой угрозой со стороны России, а также с растущими вызовами от терроризма и кибервойн».

9 июня этого года стало известно, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) договорились о создании механизма быстрого реагирования на деятельность «враждебных государств», в том числе России, передает РИА Новости. Предложение внесла британский премьер Тереза Мэй.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!