США удвоят число морпехов вблизи норвежско-российской границы

Правительство Норвегии одобрило размещение в стране дополнительно порядка 400 морских пехотинцев США на фоне напряженности с Россией. Об этом заявили в норвежском министерстве обороны, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что в настоящее время на территории страны находятся около 300 американских морпехов. Корпус планируют увеличить до 700 человек на срок до пяти лет.

Их собираются разместить в гарнизоне Сетермуэн. Таким образом, американские военные будут находиться вблизи норвежско-российской границы.

Представитель Пентагона Эрик Пахон заявил, что в США с одобрением приняли предложение норвежских властей, поскольку подобные меры позволят «укрепить связь американских и норвежских военных и повысить готовность к реагированию во время кризиса».

Подразделения американской армии дислоцированы в Норвегии с января этого года. Морские пехотинцы тренируются вести бои в сложных погодных условиях. Это первое размещение иностранных войск в стране со времен Второй мировой войны.

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