Российский МИД назвал НАТО бесполезным военным блоком и ушел смотреть ЧМ-2018

Российский МИД отреагировал на критику лидеров стран-членов НАТО, которые обвинили Москву в нарушении международного законодательства и провокациях. Сообщение размещено в официальном Twitter министерства.

«Пока бесполезный военный блок НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть ЧМ-2018», — говорится в заявлении.

Ранее 11 июля НАТО опубликовало декларацию, в которой критикует Москву за дестабилизацию ситуации на Украине, размещение ракет в Калининграде, нарушение пространства стран НАТО, попытку вмешательства в дела других стран и использование кибератак и дезинформации.

Матч полуфинала чемпионата мира между сборными Англии и Хорватии проходит в Москве на стадионе «Лужники».

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