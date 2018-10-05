В США испугались возможности российских «Калибров» долететь до Европы

Военное руководство США обеспокоено возможностями крылатых ракет «Калибр», которые могут быть запущены с воды, суши и воздуха. Адмирал Джеймс Фогго на мероприятии в Atlantic Council назвал их впечатляющими, передает Business Insider.

«Они продемонстрировали способность долететь почти до всех европейских столиц из любых морей, окружающих Европу», — отметил он, напомнив, что «Калибры» применялись в Сирии.

Речь о ракетах зашла во время обсуждения оснащенных ими российских подводных лодок, которые, по словам американских военнослужащих, могут близко подойти к европейской территории, что представляет опасность. «Калибры», добавляют они, точны до нескольких метров, это отличают их от «Томагавков».

«Калибры» производятся в России с 1983 год. Дальность их полета — около 2,5 тысячи километров. Снаряды не раз использовались для борьбы с боевиками в Сирии. Впервые их применили в регионе в октябре 2015 года. В мае 2018-го президент России Владимир Путин заявил, что российские корабли, оснащенные этими ракетами, будут нести постоянное дежурство в Средиземном море.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!