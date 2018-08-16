Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео

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Сторожевой корабль Черноморского флота ВМФ России «Адмирал Григорович» выполнил ракетную стрельбу «Калибром» в акватории Черного моря. Соответствующее видео показал телеканал «Звезда».

«Это первая ракетная стрельба высокоточным комплексом "Калибр" с борта надводного корабля ЧФ в акватории Черного моря, выполненная в рамках плановой боевой подготовки», — сообщили в пресс-службе флота.

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На время учений морской полигон был закрыт для судоходства.

Головной сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович» введен в эксплуатацию в марте 2016 года. В мае 2018-го экипаж корабля на учениях в Средиземном море провел артиллерийские стрельбы.

В октябре 2017 года в Черном море проходили пуски ракет «Калибр» с подводных лодок ЧФ «Ростов-на-Дону» и «Новороссийск».

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