В США назвали причину невозможности завоевать Россию

США, Россия, Афганистан, Китай и Индия являются странами, которые невозможно завоевать, полагает We Are The Mighty.

Американское издание патриотической направленности отмечает, что Соединенные Штаты не получится захватить не только из-за самых мощных на планете Вооруженных сил, большой территории и высокой численности населения, но также из-за разрешения гражданам иметь собственное оружие. «Это означает, что каждый американец с арсеналом может набирать и тренировать свою собственную группу Росомахи», — пишет издание.

Невозможность завоевания России WATM связывает не только с суровыми климатическими условиями, огромной территорией и армией страны, но и с особенностями населения. «Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику», — пишет издание. По мнению WATM, в случае нападения на Россию на ее стороне начнут воевать пророссийски настроенные республики бывшего СССР, в частности Казахстан.

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Ресурс называет Афганистан «кладбищем империй». «Это включает в себя нынешнюю единственную сверхдержаву в мире, Соединенные Штаты, единственную сверхдержаву, которая когда-либо существовала, Советский Союз, и крупнейшую империю, когда-либо сформированную в мире — Британскую», — пишет WATM. По мнению издания, невозможность захвата Афганистана объясняется сложным географическим рельефом страны, а также необходимостью подчинения крайне многонационального населения. «Даже после 17 лет пребывания в стране многие американцы не смогли понять, что одна из тех этнических групп, о которых я только что упомянул, на самом деле представляет собой блюдо из риса (подразумевается плов — прим. «Ленты.ру»)», — пишет WATM.

Главной причиной невозможности захвата Китая издание называет 1,3-миллиардное население страны. Дополнительными факторами считаются большая площадь государства, заболевания, обусловленные перенаселенностью, а также развитая экономика, копирующая технологические достижения других стран, следствием которой могут оказаться мощные ВС.

Невозможность завоевания Индии объясняется климатическими и географическими (Гималаи на северо-востоке и пустыни на северо-западе) особенностями, а также «военно-морской стратегией», предполагающей наполнение прибрежных морских вод субмаринами, препятствующими вражеским кораблям. «Почти безграничные человеческие ресурсы, религиозный пыл и миллиардное население сделают их грозным противником на любом фронте», — пишет ресурс.

В июле WATM назвал «отстойное» оружие России. В частности, к нему издание отнесло крылатую ракету глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник». Дальность полета такого оружия в WATM сравнили с расстоянием, которое в феврале 2007 года на автомобиле «в подгузнике ради победы в любовном треугольнике» проехала астронавт НАСА Лиза Новак.

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