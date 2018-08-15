США и России спрогнозировали «случайную» ядерную войну

Между США и Россией, а также, с меньшей вероятностью, Китаем, возможен непреднамеренный ядерный конфликт, пишет The National Interest.

Американский журнал отмечает, что в перечисленных странах системы управления, ответственные за командование, связь, контроль и разведку, которые ранее отслеживали исключительно применение противником ядерных баллистических ракет, в настоящее время осуществляют наблюдение и за пусками неядерного оружия.

«До середины 1980-х годов, например, американские спутники раннего предупреждения использовались исключительно для обнаружения запуска ракет с ядерным оружием. Сегодня они позволяют осуществлять различные неядерные миссии, например, путем предоставления информации о противоракетной обороне, связанной с перехватом обычных баллистических ракет», — пишет в журнале International Security Джеймс Актон из Фонда Карнеги за международный мир (США).

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В TNI полагают, что атака России на такие спутники может восприниматься США в качестве сигнала начала ядерной войны. «Россия, Китай и США, скорее всего, откажутся от затрат на разделение своих ядерных и неядерных систем управления и средств», — пишет издание.

TNI заключает, что «системы противоракетной обороны стали обычными объектами», однако атака на подобные комплексы все еще может интерпретироваться как начало ядерной войны.

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