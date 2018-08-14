«Армату» оснастят рельсотроном

Российский танк Т-14 «Армата» или боевые машины нового поколения в перспективе могут получить рельсотрон, микроволновую пушку или лазерное оружие, полагает автор The National Interest Дэйв Маджумдар.

Таким образом военный эксперт прокомментировал высказывание экс-руководителя Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-полковника Сергея Маева, который в июле 2018 года заявил, что «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг» прослужат не менее 25-30 лет, после чего «на смену им должны прийти виды вооружения на новых физических принципах».

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Эксперт американского журнала предполагает, что «у россиян есть некоторые интересные концепции наземной войны будущего». Также Маджумдар пишет, что «у россиян есть только смутные представления о том, как выглядят такие (для войны будущего — прим. «Ленты.ру») машины».

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

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