В США рассказали о зависимости России от воли Турции

России нет необходимости строить новые дизель-электрические подлодки для Черноморского флота ВМФ, поскольку потепление ее отношений с Анкарой может привести к пересмотру конвенции Монтре, полагает автор The National Interest Дэйв Маджумдар.

Американский эксперт пишет, что ограничения, налагаемые конвенцией Монтре на транзит подлодок через Босфор, приводят к невозможности для России полноценно использовать Черноморский флот. Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать оснащение российских кораблей высокоточными ракетами, а также строительство новых подлодок с ремонтной базой в сирийском Тартусе. В таком случае Черноморский флот окажется разделенным на две части (черноморскую и средиземноморскую), но сможет выполнять поставленные задачи.

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Эксперт напоминает, что в прошлом Турция пропускала советские авианосцы через Босфор, так как те формально считались «авианесущими крейсерами», а в настоящее время, в условиях отхода Анкары «от орбиты Запада к Москве», нельзя исключать изменения конвенции Монтре.

Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы играют важную логистическую роль в материально-техническом снабжении операции Воздушно-космических сил России в Сирии. Правила морского судоходства через эти проливы регулируются международным правом — конвенцией Монтре, которая закрепила суверенитет Турции над проливами, гарантировав особые права черноморских государств в части их использования.

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