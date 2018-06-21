Назван способ спасти морскую авиацию России

Подготовки летного состава палубной авиации на учебно-тренировочном комплексе НИТКА недостаточно для поддержания способности эксплуатации единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» после его ремонта, полагает автор The National Interest Дэйв Маджумдар.

По его мнению, спасти ситуацию может сотрудничество с Китаем. «Вывод очевиден. Российская военно-морская авиация находится в глубокой беде, и переговоры с Китаем, возможно, являются единственным способом для Москвы сохранить ее», — полагает автор.

По мнению эксперта, «учитывая, что Россия и Китай сближаются геополитически, вполне возможно, что Пекин согласится с идеей разрешить морским летчикам Кремля обучаться на борту Liaoning (созданный на основе советского китайский авианосец — прим. «Ленты.ру»)», однако такие перспективы по-прежнему «остаются отдаленными».

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В апреле 2018 года автор The National Interest Роберт Фарли заявил, что морская авиация Военно-морского флота России находится в тяжелом положении и требует оперативных решений касательно перспектив своего развития.

Ремонт «Адмирала Кузнецова» ожидается завершить не позднее 2022 года. До этого времени российские морские летчики тренируются в условиях полигона взлетно-посадочных систем НИТКА (Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный), расположенного на военном аэродроме Саки в Крыму.

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