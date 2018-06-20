В США оценили способность России защитить Калининградскую область

Балтийский флот ВМФ (Военно-морского флота) России в основном «состоит из старых разваливающихся кораблей», однако наличие современных высокоточных ракет и систем ПВО (противовоздушной обороны) представляет опасность для американских авианосцев и новейших истребителей F-35 Lightning II. Такое мнение изложил автор The National Interest Дэйв Маджумдар.

«Дело в том, что авианосцы типов Nimitz или Ford слишком велики и уязвимы для работы в ограниченном пространстве Балтийского моря. Более того, передовые российские крылатые ракеты представляют собой реальную угрозу для авианосцев ВМС (Военно-морских сил США — прим. «Ленты.ру»)», — пишет американское издание.

Маджумдар отмечает, что в таких условия также теряет смысл применение F-35C Lightning II (палубная версия истребителя). Эксперт приводит мнение американского военного эксперта Майкла Кофмана, который полагает, что наибольшую опасность для западных сил в Балтийском регионе представляют российские комплексы С-400 (радиуса действия 250 километров), «Искандер-М» (350 километров) и «Бастион-П» (300 километров).

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«Россия имеет возможность атаковать авианесущие корабли и наземные базы с помощью высокоточного управляемого оружия большой дальности, что становится все большей проблемой для союзных войск в Европе», — пишет эксперт.

Маджумдар приходит к выводу, что в случае потенциального конфликта США необходимо держать авианосцы на дальнем расстоянии от российских берегов, а в дополнение к F-35C Lightning II использовать истребители четвертого поколения F/A-18E/F Super Hornet, боевой радиус которых можно расширить дозаправочными танкерами, например, создаваемым летательным беспилотником MQ-25 Stingray.

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