России нашли место среди производителей оружия

Российская компания «Алмаз-Антей» заняла восьмое место в рейтинге 2018 года Defense News крупнейших производителей оружия в мире.

Американское издание отмечает, что по итогам 2017 года оборонные доходы (100 процентов от общих) российского производителя систем ПВО и ПРО, в частности С-400, по сравнению с 2016 годом, выросли на 39 процентов — с 6,6 до 9,1 миллиарда долларов. В рейтинге прошлого года «Алмаз-Антей» занимал 11-е место.

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В 2017 году, по сравнению с 2016-м, оборонные доходы (94 процента от общих) крупнейшего в мире производителя оружия американской компании Lockheed Martin выросли на 10 процентов — с 43,5 до 48 миллиарда долларов.

Вслед за Lockheed Martin идут Raytheon (США), BAE Systems (Великобритания), Northrop Grumman (США) и Boeing (США). Шестое место принадлежит General Dynamics (США), за ней следует Airbus (Нидерланды и Франция). Девятую позицию занял Thales (Франция), десятую — Leonardo (Италия).

Кроме «Алмаз-Антей», в рейтинге 2018 года Defense News значатся еще пять российских компаний: «Объединенная авиастроительная корпорация» (14-е место), «Тактическое ракетное вооружение» (25-е), «Вертолеты России» (38-е), «Уралвагонзавод» (46-е) и «Радиоэлектронные технологии» (48-е).

Также в списке встречается украинский «Укроборонпром» (72-е место), доходы которого по итогам прошлого года упали на 19 процентов.

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