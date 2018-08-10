Мощнейший транспортный самолет ВВС США проехался носом

Facebook / John Q. Public

Крупнейший транспортный самолет ВВС США C-5 Galaxy совершил аварийную посадку на авиабазе в Сан-Антонио, штат Техас. У машины не вышла передняя стойка шасси, в результате чего транспортник проехался носом по взлетно-посадочной полосе. Пострадавших нет. Видео инцидента доступно на Facebook.

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The Drive отмечает, что точная дата случившегося неизвестна, однако ролик появился в сети недавно.

В июле в сеть попало видео сложных маневров американского гражданского грузового самолета LM-100J Super Hercules.

C-5 Galaxy — третий по грузоподъемности транспортный самолет в мире после советских Ан-225 «Мрия» и Ан-124 «Руслан». Машина способна перевозить около 120 тонн груза на дальность примерно 4,4 тысячи километров.

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