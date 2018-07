В США назвали «отстойное» оружие России

Россия и Китай, будучи противниками США, заявляют о наличии семи новейших и опасных вооружений, которых в реальной войне бояться не стоит, поскольку они, скорее всего, — «отстой», пишет We Are The Mighty.

Американское издание в саркастической форме описало пять российских «фейковых» вооружений и два — китайских. Такая техника, по мнению WATM, в действительности не обладает заявленными характеристиками, неработоспособна или чрезмерно дорога.

Лидером антирейтинга стала российская крылатая ракета глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник». Дальность полета такого оружия в WATM сравнили с расстоянием, которое в феврале 2007 года на автомобиле проехала астронавт НАСА Лиза Новак.

«Все те, кто не спал из-за ночных кошмаров, не стесняйтесь затянуться NyQuil (популярный в США безрецептурный сироп от кашля на на основе декстрометорфана (входит в российский список III Перечня наркотических средств) и доксиламина (снотворное) — прим. «Ленты.ру») и насладиться мечтами, потому что эта ракета едва работает. И под "едва" мы подразумеваем, что ее "неограниченный диапазон" на самом деле составляет 22 мили [35,4 километра], или, по-другому, на 878 мили [1413 километра] меньше, чем астронавт США будет гнаться в подгузнике ради победы в любовном треугольнике», — пишет издание.

Также в антирейтинг WATM вошло такое новейшее российское оружие, как танк Т-14 «Армата» (3-е место), колесная («Бумеранг») и гусеничная («Курганец-25») средние платформы (4-е), многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 (6-е) и тяжелый авинесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (последнее место). Китай представлен истребителями пятого поколения Chengdu J-20 и Shenyang J-31 (2-е место) и палубным истребителем Shenyang J-15 (5-е).

Ракета «Буревестник» была представлена президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».

В мае 2018 года американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведке рассказал о неудачных испытаниях российской ракеты. При этом в ходе «самого успешного» теста ракете, прежде чем контроль над ней был потерян, удалось за две с небольшим минуты преодолеть 35,4 километра. Тогда в России предположили, что в CNBC за нештатную ситуацию приняли бросковые испытания ракет. В июле 2018 года В июле Минобороны России впервые показало пуск и полет «Буревестника».

В июле 2006 года Лиза Новак в качестве второго специалиста по программе полета участвовала в миссии Space Shuttle Discovery к МКС. Известность бывший астронавт НАСА приобрела, когда в феврале 2007-го решила выяснить отношения с капитаном ВВС США Колин Шипман, которую заподозрила в романе с астронавтом Биллом Офелейном. Для этого Новак проехала от Хьюстона до Орландо. Чтобы не терять время на лишние остановки, она носила подгузники для астронавтов MAG (Maximum Absorbency Garment), а перед встречей с Шипман надела темный парик, очки и пальто. Выследив соперницу, Новак брызнула ей в лицо из газового баллончика. В марте 2007 года женщина покинула НАСА.

