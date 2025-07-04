Названы проявляющиеся после 30 лет признаки раннего слабоумия

Химик Литтл назвал внезапный алкоголизм после 30 лет признаком деменции

Кандидат химических наук Пол Литтл, специализирующийся на улучшении качества жизни людей с деменцией, раскрыл несколько характерных признаков раннего слабоумия, которые проявляются в возрасте после 30 лет и обычно игнорируются. Его слова приводит Daily Mail.

Литтл указал, что первые проявления деменции в молодом возрасте связаны с неожиданными изменениями в поведении: человек может стать грубым и склонным к насилию, начать с трудом подбирать слова или вести себя импульсивно и рискованно. Эти симптомы чаще всего списываются на кризис среднего возраста или ментальные проблемы, такие как биполярное аффективное расстройство, однако они могут говорить о нейродегенеративном заболевании.

Также возможным признаком ранней деменции химик назвал внезапный алкоголизм после 30 лет. «Пациент может начать сильно пить, у него могут возникнуть проблемы с полицией, и в конечном итоге помощь ему может быть оказана не в той форме», — отметил он. Тем, у кого появились подобные проблемы, специалист посоветовал проконсультироваться с неврологом.

Ранее кардиолог Ирина Васильева заявила, что до 44 процентов случаев деменции можно предотвратить. Для этого она призвала контролировать вес.