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10:31, 11 июня 2025Забота о себе

Россиянам дали несколько советов для профилактики слабоумия

Кардиолог Васильева призвала контролировать вес для профилактики деменции
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SibRapid / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Ирина Васильева заявила, что, согласно исследованиям ученых, до 44 процентов случаев деменции можно предотвратить. Несколько советов для профилактики этого заболевания она дала россиянам в своем Telegram-канале.

Васильева рекомендовала для снижения риска развития слабоумия поддерживать адекватный уровень физической активности на протяжении всей жизни. Также она призвала контролировать вес.

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Что же касается рациона, врач призвала включать в него больше овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного мяса. Кроме того, необходимо своевременно лечить такие заболевания, как гипертония, дислипидемия и сахарный диабет. В заключение она предложила отказаться от курения, наладить сон, избегать травм головы и постоянно изучать что-то новое.

Ранее невролог Байбин Чен заявила, что некоторые ежедневные привычки приводят к слабоумию. Так, она призвала ограничить количество сахара в рационе.

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