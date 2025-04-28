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18:28, 28 апреля 2025Забота о себе

Названы три приводящие к слабоумию ежедневные привычки

Невролог Чен предупредил о риске слабоумия из-за чрезмерного употребления сахара
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Невролог Байбин Чен заявил, что три ежедневные привычки ускоряют развитие слабоумия. Их он назвал в беседе с изданием El Español.

Как предупредил Чен, риск развития слабоумия увеличивается из-за чрезмерного употребления сахара и сладких напитков. Кроме того, данная привычка приводит к возникновению заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и ожирения. Также медик посоветовал отказаться от громкого прослушивания музыки в наушниках, что особенно распространено среди подростков и молодых людей.

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По словам врача, плохое качество сна также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых патологий и болезни Альцгеймера. Специалист призвал заботиться о качестве ночного отдыха с юности, поскольку он является основополагающим фактором физического, психического и эмоционального благополучия. В заключение Чен отметил, что, согласно исследованиям ученых, дефицит сна негативно влияет на структуру головного мозга, причем независимо от наличия биомаркеров слабоумия.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская заявила, что старения мозга можно избежать. Для этого, по ее словам, необходимо изменить рацион.

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