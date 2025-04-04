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18:29, 4 апреля 2025Забота о себе

Невролог назвала способы избежать старения мозга

Невролог Демьяновская: Жирная рыба и спорт помогут сохранить здоровье мозга
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sweet_tomato / Shutterstock / Fotodom  

Здоровые привычки помогут сохранить здоровье мозга, рассказала невролог Екатерина Демьяновская. Способы избежать старения мозга она назвала в беседе с «Известиями».

Прежде всего врач призвала изменить рацион — для хорошего питания мозга важны полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, их содержат жирные сорта морской рыбы (горбуша, сайра, сельдь), семена льна, масло и ядра грецкого ореха. Также мозгу важно получать достаточное количество антиоксидантов — веществ, которые защищают клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов. Антиоксидантами богаты свежие ягоды, фрукты и овощи, такие как черника, малина, клубника, шпинат, сладкий перец, брокколи, перечислила она.

Витамины группы B поддерживают работу нервной системы и содержатся в злаках, мясе и молоке, яйцах, бобовых, добавила невролог. Количество рафинированного сахара и полуфабрикатов при этом она порекомендовала сократить.

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Кроме того, обратила внимание Демьяновская, здоровью мозга способствуют здоровый сон семь-восемь часов в сутки, спорт, решение логических загадок и головоломок, освоение иностранных языков, чтение, интеллектуальные игры. Прогулки на свежем воздухе способствуют улучшению координации, ориентированию на местности. «По возможности нужно продолжать работать как можно дольше. Исследования показали, что оплачиваемая деятельность способствует поддержанию когнитивных функций», — добавила врач.

Полезно будет и освоить техники борьбы со стрессом — медитацию, техники глубокого дыхания и мышечной релаксации, а также находить время для хобби и общения с близкими людьми, заключила она.

Ранее иммунолог Эми Шах предупредила, что бесконтрольный прием лекарств с димедролом увеличивает риск деменции. По ее словам, вероятность появления болезни выше при длительном применении.

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