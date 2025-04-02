Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:24, 2 апреля 2025Забота о себе

Врач предупредила о риске деменции из-за приема популярного препарата

Терапевт Шах: Бесконтрольный прием димедрола повышает риск деменции
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Бесконтрольный прием димедрола (дифенгидрамина) и препаратов на его основе повышает риск развития деменции, считает терапевт, аллерголог и иммунолог Эми Шах. Об опасности популярного лекарства она предупредила в своих социальных сетях, пишет Daily Mail.

По словам Шах, несколько исследований выявили связь между приемом лекарств с димедролом и деменцией. Врач уточнила, что, согласно одному из них, риск старческого слабоумия у пожилых людей повышался на 54 процента после трех лет приема таких препаратов. В другом исследовании ученые обнаружили, что у принимающих их мужчин риск деменции повышен на 22 процента.

Шах отметила, что димедрол входит в состав многих популярных лекарств. Среди прочего его используют для лечения гриппа, простуды, аллергии и бессонницы. При этом, по ее словам, не все препараты, в которых есть димедрол, повышают риск деменции. Более того, реальная опасность возникает только при длительном применении, например, в качестве средства для улучшения сна. «Если вы знаете кого-то, кто регулярно принимает эти продукты, или если вы сами постоянно пользуетесь ими, пожалуйста, прекратите», — призвала врач.

Материалы по теме:
Четвертый по алфавиту, но главный по значению. Все, что вам нужно знать о витамине D
Четвертый по алфавиту, но главный по значению.Все, что вам нужно знать о витамине D
20 января 2022
«Шарлатаны обещают от всего исцелить» Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
«Шарлатаны обещают от всего исцелить»Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
26 июня 2019
«Инсульт может стать первым и последним симптомом» Коронавирус стремительно меняется. Сможет ли мир его победить?
«Инсульт может стать первым и последним симптомом»Коронавирус стремительно меняется. Сможет ли мир его победить?
18 мая 2020

Терапевт рекомендовала обратиться к специалисту, который подберет подходящее лекарство или будет тщательно контролировать дозировку и продолжительность терапии.

Ранее терапевт и диетолог Эльвира Фесенко подсказала лучшую диету для людей с деменцией. По ее мнению, замедлить развитие болезни поможет соблюдение средиземноморской системы питания.

    Обсудить
    Последние новости

    Президент Сербии заявил, что минимум два мировых лидера тайно общались с Путиным. Кто это мог быть?

    На МКАДе у грузовика на ходу отвалилось колесо и ударило в автомобиль

    Популярная российская актриса снялась в купальнике у бассейна

    В США раскрыли планы Трампа по Гренландии

    Уникальные артефакты времен Древней Руси нашли в российском регионе

    Приводившей несовершеннолетних девочек к экс-главе челябинского завода вынесли приговор

    В РПЦ заявили россиянам о необходимости мучиться и терпеть

    Наследственное дело открыли после смерти комментатора Уткина

    Москалькова раскрыла свежие данные о вывезенных на Украину жителях Курской области

    На Западе заявили об угрозе для НАТО со стороны США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше