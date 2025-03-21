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16:21, 21 марта 2025Забота о себе

Названа лучшая диета для людей с деменцией

Терапевт Фесенко: Замедлить развитие деменции поможет средиземноморская диета
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Caroline Attwood / Unsplash

Терапевт и диетолог Эльвира Фесенко назвала лучшую систему питания для людей со слабоумием и другими когнитивными проблемами. Ее слова приводит издание «Газета.Ru».

Фесенко обратила внимание на то, что четких протоколов по коррекции рациона при деменции не существует. Однако, по ее словам, придерживаться определенных правил в питании все же необходимо, так как это поможет замедлить развитие когнитивных нарушений. Оптимальной диетой для людей с деменцией врач считает средиземноморскую. В основе меню этой системы питания — овощи, зелень, растительное масло, рыба и цельнозерновые продукты, которые помогают поддерживать когнитивные функции, объяснила Фесенко.

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Также она посоветовала добавить в рацион квашеную капусту или простоквашу. По ее словам, ферментированные продукты оздоравливают микробиоту кишечника, которая тесно связана с хорошей работой мозга. Также, чтобы снизить риск слабоумия, врач призвала людей после 60 лет есть меньше соли и сахара, употреблять достаточное количество белка, а также контролировать показатели плохого холестерина, ферритина и витамина В12.

Ранее врач-терапевт Зарема Тен назвала доступные способы отсрочить слабоумие на пять лет. По ее словам, решение кроссвордов, судоку и такие игры, как шахматы, стимулируют нейропластичность мозга, что является доступным всем способом профилактики деменции.

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