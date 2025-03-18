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21:02, 18 марта 2025Забота о себе

Врач назвала доступные всем способы отсрочить слабоумие на пять лет

Терапевт Тен: Судоку и кроссворды помогут отсрочить деменцию на пять лет
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Решение головоломок и кроссвордов поможет отсрочить деменцию, уверяет врач-терапевт Зарема Тен. Ее рекомендацию приводит издание News.ru.

Тен объяснила, что кроссворды, судоку и такие игры, как шахматы, стимулируют нейропластичность мозга, что является доступным всем способом профилактики слабоумия.

Не менее эффективным методом развития гибкости мышления врач назвала постоянное обучение чему-то новому, в частности изучение иностранных языков. «Билингвы на пять лет позже сталкиваются с деменцией», — подчеркнула Тен.

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Вот это да!
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