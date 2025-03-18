Врач назвала доступные всем способы отсрочить слабоумие на пять лет

Терапевт Тен: Судоку и кроссворды помогут отсрочить деменцию на пять лет

Решение головоломок и кроссвордов поможет отсрочить деменцию, уверяет врач-терапевт Зарема Тен. Ее рекомендацию приводит издание News.ru.

Тен объяснила, что кроссворды, судоку и такие игры, как шахматы, стимулируют нейропластичность мозга, что является доступным всем способом профилактики слабоумия.

Не менее эффективным методом развития гибкости мышления врач назвала постоянное обучение чему-то новому, в частности изучение иностранных языков. «Билингвы на пять лет позже сталкиваются с деменцией», — подчеркнула Тен.

Ранее врач Михаил Лебедев заявил, что кухонная утварь из черного пластика и поцарапанная тефлоновая посуда опасны для здоровья. По его словам, электрические чайники, изготовленные из пластика, надо заменить на металлические, керамические или стеклянные, а лопатки, шумовки и другую утварь из черного пластика — на металлические, деревянные или силиконовые кухонные принадлежности.