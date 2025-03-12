Врачи призвали отказаться от одной привычки на кухне для профилактики слабоумия

Психиатр Фабиано: Разогрев еды в пластиковых контейнерах повышает риск деменции

Использование пластиковых контейнеров для разогрева еды в микроволновке повышает риск слабоумия, предупредил психиатр Николас Фабиано. Он и его коллега, терапевт Брэндон Луу, призвали для профилактики деменции отказаться от этой привычки на кухне в беседе с Daily Mail.

По словам Фабиано, последние исследования показали, что использование пластиковых контейнеров в микроволновой печи приводит к накоплению микропластика и нанопластика в мозге. При этом ученые обнаружили, что у людей без нейродегенеративных заболеваний в мозгу содержится около столовой ложки частиц пластика, а у людей с диагностированной деменцией — в три-пять раз больше.

Психиатр уточнил, что частицы микропластика негативно воздействуют не только на мозг, но и на микробиом кишечника, печень, почки и сердечно-сосудистую систему, из-за чего повышается риск развития рака, сердечного приступа и образования тромбов.

Терапевт Луу объяснил, что нагрев пищи в пластиковых контейнерах приводит к значительному выбросу в воздух частиц микро- и нанопластика, которые затем всасываются в пищу и через нее проникают в организм человека. Врач уверен, что отказ от хранения продуктов в пластиковых контейнерах и использование вместо них стеклянной или металлической посуды позволит снизить риск слабоумия.

Ранее врач Михаил Лебедев заявил, что кухонная утварь из черного пластика и поцарапанная тефлоновая посуда опасны для здоровья. По его словам, электрические чайники, изготовленные из пластика, надо заменить на металлические, керамические или стеклянные, а лопатки, шумовки и другую утварь из черного пластика — на металлические, деревянные или силиконовые кухонные принадлежности.