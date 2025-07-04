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18:31, 4 июля 2025Интернет и СМИ

Гоблин обратился к желающим отправиться за границу после окончания СВО россиянам

Блогер Пучков заявил, что россияне не смогут ездить за границу по окончании СВО
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, обратился к россиянам, желающим отправиться за границу после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. В видео для проекта «Репортеры», доступном на Rutube, он заявил, что они не смогут ездить за рубеж.

По словам Гоблина, некоторые россияне думают, что они смогут снова ездить в американский Майами или на Лазурный Берег во Франции после того, как российско-украинский конфликт завершится. «Даже если победим, в ближайшие лет 20 вы вообще никуда не будете ездить. Потому что вас там будут ловить, душить и бошки откручивать», — высказался блогер.

Переводчик назвал подобные желания глупостью и признался, что теряется из-за них.

Ранее Гоблин назвал молодежь поколением дебилов. По его словам, молодые люди ничего не хотят запоминать, так как любую информацию можно посмотреть в интернете. Блогер добавил, что они были воспитаны на западной культуре.

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