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20:05, 18 марта 2025Интернет и СМИ

Гоблин назвал молодежь поколением дебилов

Блогер Дмитрий Пучков заявил, что не считает молодое поколение умным
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Дмитрий Пучков

Дмитрий Пучков. Кадр: Smarent Pro недвижимость / YouTube

Российский переводчик и блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскритиковал современную молодежь и назвал ее поколением дебилов. Мнением он поделился с проектом «Smarent Pro Недвижимость», видео вышло на YouTube.

Пучков заявил, что, вопреки распространенному мнению, он не считает новое поколение умным. «Натуральное поколение дебилов. Они не то что ничего не знают, они знать ничего не хотят, потому что есть "Википедия", открою — посмотрю. Зачем мне это запоминать, зачем мне это знать?» — высказался он.

Кроме того, блогер выразил мнение, что современная молодежь выросла на западной культуре и ставит во главу угла потребление и развлечения. Гоблин также посетовал на то, что зачастую кумирами молодых людей и подростков становятся блогеры, и указал на недостаточное, по его мнению, регулирование этой сферы.

«Никто не фильтрует, никто не проверяет, что детям дают, как детям дают, к чему призывают и как направляют. В результате — свихнувшееся поколение. Их даже лечить, по-моему, бесполезно», — добавил Пучков.

Ранее Гоблин выразил мнение, что представители нового поколения российских режиссеров не умеют снимать кино. Он высказался о ситуации словами «вы воспитываете поколение говноделов тупорылых».

Вот это да!
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