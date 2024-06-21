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16:52, 21 июня 2024Интернет и СМИ

Гоблин высказался о воспитании «тупорылых говноделов»

Блогер Пучков заявил, что новое поколение режиссеров в РФ не умеет снимать кино

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что представители нового поколения российских режиссеров не умеют снимать кино. Такое мнение он озвучил в интервью блогеру Стасу Васильеву, доступном во «ВКонтакте».

Пучков, комментируя новости о том, что из российского проката убирают иностранные фильмы, заявил, что не считает современное российское кино качественным. «Дело не в том, что надо устранить американское кино. Дело в том, что надо снимать нормальное свое. Вы воспитываете поколение говноделов тупорылых», — сказал он.

По мнению Гоблина, в творческих вузах студентов не учат снимать интересное кино и создавать интересные сценарии. Вместо этого молодым авторам преподают политизированный материал, который в будущем они транслируют в своих работах. «Они это говно из своих голов выливают на экраны. А мы, значит, должны наслаждаться», — возмутился Пучков.

Ранее Гоблин высказался о россиянах, покинувших страну. По его мнению, эмигранты не вернутся в Россию, так как многие из них сжигают мосты.

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