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20:52, 27 мая 2024Интернет и СМИ

Гоблин высказался о возвращении эмигрировавших россиян

Блогер Пучков заявил, что многие уехавшие из России люди не вернутся в страну

Кадр: «Эмпатия Манучи» / YouTube

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил в интервью актеру Вячеславу Манучарову, что многие россияне, покинувшие страну, не вернутся в Россию. Выпуск доступен на YouTube.

На вопрос Манучарова о том, приедут ли обратно эмигрировавшие россияне, Пучков ответил отрицательно. «Мне кажется, в массе люди мосты сжигают. То есть продал квартиру, продал дачу, продал машину. "Все, до свидания, я уехал". А назад уже не приехать», — сказал Гоблин.

Блогер подчеркнул, что эмигранты общаются в сети на русских форумах, рассуждая о правильности своего решения уехать из России и неразумности окружающих.

Ранее Пучков предложил «зазывать обратно» тех граждан, которые покинули страну, руководствуясь тем, что это сделали их знакомые. По его мнению, эти люди «сваляли дурака».

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      Мария Большакова
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