Гоблин высказал предложение по поводу эмигрировавших россиян

Блогер Дмитрий Пучков призвал зазывать обратно покинувших страну россиян

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, призвал «зазывать обратно» тех граждан, которые покинули страну, руководствуясь тем, что это сделали их знакомые. Такое предложение он высказал в эфире подкаста «Война и мир» на радио KP.RU.

Пучков критически высказался об обеспеченных россиянах, которые, уехав из страны, «наговорили такого, что их вообще никогда назад пускать не надо». «А вот эти балбесы, основная масса, которые [эмигрировали] по принципу "все побежали, и я побежал", этих вообще зазывать надо обратно. (...) Ну, свалял дурака, бывает такое в жизни, давай обратно», — вместе с тем заявил он.

Блогер добавил, что некоторых его знакомых, работающих на западные компании, работодатели убеждали покинуть страну под угрозой увольнения. По его словам, сотрудники последовали этому указанию, однако в итоге все равно были уволены.

Ранее Гоблин раскритиковал современное телевидение и выступил против демонстрации на федеральных каналах «каких-то идиотских скандалов» с потасовками. Он выразил уверенность в том, что телевидение должно учить зрителя хорошему.