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15:01, 24 мая 2023Интернет и СМИ

Гоблин призвал убрать с телеэкранов «пляшущих дегенератов»

Пучков призвал показывать по телеканалам «рабочих людей» вместо «пляшущих дегенератов»

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, раскритиковал современное телевидение и призвал убрать с экранов «пляшущих дегенератов». В эфире подкаста «Война и мир» на радио KP.RU он заявил, что телевидение должно учить зрителя хорошему.

«По телевизору [надо] показывать не пляшущих дегенератов с покрашенной на башке шерстью и с мордами в татуировках, а нормальных рабочих людей, которые заняты делом, укрепляют свои семьи, приносят пользу Родине», — сказал Пучков. Он также высказался против демонстрации на федеральных каналах «каких-то идиотских скандалов» с потасовками.

По мнению блогера, телевидение должно учить зрителей хорошим и добрым вещам, благодаря чему, по его мнению, в обществе могут наступить положительные изменения. Кроме того, добавил он, телеканалы в России не должны быть частными.

Ранее с критикой российского телевидения выступил блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Он назвал отечественные шоу «трешем для селюков» и посетовал на недостаток более качественных, по его мнению, программ.

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Маргарита Щигарева
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