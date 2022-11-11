Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:28, 11 ноября 2022Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал российские телешоу «трешем для селюков»

Блогер Лебедев назвал шоу на российских телеканалах «деградацией для лимитчиков»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл отношение к отечественному телевидению. В подкасте шоумена Сергея Мезенцева, опубликованном на YouTube, он раскритиковал шоу на российских телеканалах и посетовал на недостаток более качественных, по его мнению, передач.

«Казалось бы, нас могли бы увлекать чем-то более содержательным, поддерживать нас в тонусе. Чтобы был не эфир Первого-Второго канала с длинными шоу, вот это вот конченое *** [позорище], абсолютно даунгрейд полный, прям деградация для каких-то просто лимитчиков», — возмутился блогер и назвал такие отечественные программы «трешем для селюков».

В качестве примера более качественных передач Лебедев привел проекты телеканала «Би-би-си», указав, что в этих передачах поддерживается высокий уровень операторской, дикторской и сценарной работы. «У тебя есть просто уважение к зрителю, который смотрит что-то научно-познавательное. В отличие от наших ток-шоу, всяких этих "Пусть говорят" и прочего говна», — заявил он.

Ранее Лебедев обвинил российские ток-шоу в том, что они вырастили «поколение дебилов». Он счел, что популярные отечественные программы оболванивают зрителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В администрации США возникли разногласия относительно Украины
В МЧС рассказали о подвиге спасавшего посетителей клуба «Полигон» россиянина
В сети появились кадры якобы подрыва Антоновского моста в Херсоне
Российский чиновник отделался условным сроком за убитого стаей собак ребенка
Аршавин высказался о выступлении иностранных футболистов за сборную России
Венгрия уличила Европу во втягивании в конфликт на Украине
Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую компанию
Бритни Спирс снялась в бикини и встревожила фанатов
Командир спецназа «Ахмат» объяснил значение контроля над Павловкой
«Желтый» уровень погодой опасности объявили в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.