Артемий Лебедев назвал российские телешоу «трешем для селюков»

Блогер Лебедев назвал шоу на российских телеканалах «деградацией для лимитчиков»

Популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл отношение к отечественному телевидению. В подкасте шоумена Сергея Мезенцева, опубликованном на YouTube, он раскритиковал шоу на российских телеканалах и посетовал на недостаток более качественных, по его мнению, передач.

«Казалось бы, нас могли бы увлекать чем-то более содержательным, поддерживать нас в тонусе. Чтобы был не эфир Первого-Второго канала с длинными шоу, вот это вот конченое *** [позорище], абсолютно даунгрейд полный, прям деградация для каких-то просто лимитчиков», — возмутился блогер и назвал такие отечественные программы «трешем для селюков».

В качестве примера более качественных передач Лебедев привел проекты телеканала «Би-би-си», указав, что в этих передачах поддерживается высокий уровень операторской, дикторской и сценарной работы. «У тебя есть просто уважение к зрителю, который смотрит что-то научно-познавательное. В отличие от наших ток-шоу, всяких этих "Пусть говорят" и прочего говна», — заявил он.

Ранее Лебедев обвинил российские ток-шоу в том, что они вырастили «поколение дебилов». Он счел, что популярные отечественные программы оболванивают зрителей.