Артемий Лебедев обвинил российские ток-шоу в выращивании «поколения дебилов»

Популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев поделился мнением о российских телешоу. В подкасте комика Сергея Мезенцева «Сережа и микрофон» он обвинил современные передачи в том, что они вырастили «поколение дебилов». Выпуск опубликован на YouTube.

Лебедев посетовал на то, что на российском телевидении нет передачи «Очевидное-невероятное» (советская и российская научно-популярная программа, которую вел физик Сергей Капица — прим. «Ленты.ру»). По мнению дизайнера, подобную передачу стоило бы показывать вместо дневных ток-шоу.

«Это очень прикольно, что люди нашли какой-то рейтинговый формат, зарабатывают на рекламе. Но они тем самым за те 15 лет, сколько эти шоу существуют, вырастили новое поколение дебилов, к сожалению», — констатировал Лебедев.

Он также заявил, что люди, которые смотрят ток-шоу и не переключают канал, обеспечивают программам хороший рейтинг. «Телеканал получает галочку за то, что у него большие охваты-просмотры за счет того, что они оболванивают, к сожалению, людей», — возмутился блогер.

Ранее Лебедев выступил с критикой историка Евгения Понасенкова, известного в сети как Маэстро. В видео он окрестил автора монографии о войне 1812 года безграмотным шарлатаном.