В сети раскритиковали «ВкусВилл» из-за удаления рекламы с ЛГБТ-парой

Пользователи социальных сетей раскритиковали сеть магазинов «ВкусВилл» за удаление рекламы с участием ЛГБТ-пары. Посты, в которых юзеры возмущались из-за действий сети, были опубликованы с хэштегом #мынеошибка.

Так, несколько пользователей TikTok опубликовали ролики, в которых они наклеивают листы с различными надписями на двери магазинов «ВкусВилл». Блогерша с ником @kukuhapoehalatuda наклеила стикер с надписью «Сами вы ошибка». «Ошибкой было когда-то заходить в ваш супермаркет», — заявил другой юзер.

С критикой удаления рекламы выступили и в Twitter. Пользовательница с ником @ruby_stark_ выложила в соцсеть скриншоты переписки с технической поддержкой «ВкусВилла». Девушка попросила удалить ее аккаунт и аннулировать карту магазина. «Недавний поступок относительно ЛГБТ-сообщества отбивает всякое желание иметь что-то общее с брендом», — объяснила она.

Ну что, пацаны, приятно чувствовать, что вас ненавидит огромное количество народа и не воспринимает больше как людей? А ЛГБТ-сообщество сталкивается с этим каждый день Пользователь Twitter с ником @Virdi42425267

Юзер Damplirtys также оказался недоволен удалением поста и комментарием магазина. «"ВкусВилл" выбрали быть на стороне гомофобии. На стороне ненависти. Я выбираю никогда не покупать у них продукцию», — возмутился юзер.

30 июня на сайте сети магазинов «ВкусВилл», посвященном историям о покупателях, появилась фотография, где была изображена семья из четырех женщин: пары лесбиянок, сестры одной из девушек и ее матери. Многие покупатели выступили с призывами бойкотировать марку и пообещали пожаловаться на пропаганду гомосексуализма в «компетентные органы». Также магазин сообщил о тысячах угроз, поступавших представителям компании и героиням материала.

Позднее эта ссылка оказалась недоступна, а вместо нее появился пост с извинениями. В нем публикацию назвали «ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников».