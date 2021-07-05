Собчак ответила на возмущение россиян из-за рекламы «ВкусВилла» с ЛГБТ-парой

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак заявила, что возмущение россиян из-за рекламы сети магазинов «ВкусВилл» с участием ЛГБТ-пары связано с влиянием телевизионных передач. Свой ответ и комментарий по поводу скандала она опубликовала в Telegram-канале «Кровавая барыня».

По мнению ведущей, «ВкусВилл», как и другие российские компании, совершил ошибку, решив извиниться за рекламу. «Знаете, что надо было сделать в ответ на этот скандал? Ничего», — отметила она.

Собчак подчеркнула, что игнорирование негативных комментариев и отзывов в сети — это «единственный способ выживания в мире ******* [дураков], тупых хейтеров, гомофобов и прочей нечисти». В то же время она уверена, что люди не будут «бойкотировать сырки и черешню из-за лесбиянок».

Телеведущая также удивилась тому, что россияне, которые слушали «Тату», «росли под Шуру и пели "Голубую луну" на новогодних огоньках», теперь «настолько перепрошиты телеком, пропагандой и транслируемыми сверху скрепами», что видят в ЛГБТ угрозу.

Собчак посчитала скандал, развернувшийся вокруг рекламы «ВкусВилла», проявлением культуры отмены. «Патриархально настроенному дремучему народу нельзя кэнселить (отказывать в поддержке, отменять сотрудничество — прим. «Ленты.ру») прогрессивную прослойку интеллигентов и экоактивисток, а Москве айфона Москву шансона можно? Вот вам наглядный пример того, к чему вы стремитесь», — заключила Собчак.

30 июня на сайте сети магазинов «ВкусВилл», посвященном историям о покупателях, появилась фотография, где была изображена семья из четырех женщин: пары лесбиянок, сестры одной из девушек и ее матери. Многие покупатели выступили с призывами бойкотировать марку и пообещали пожаловаться на пропаганду гомосексуализма в «компетентные органы». Также «ВкусВилл» сообщила о тысячах угроз, поступавших представителям компании и героиням материала. Позднее эта ссылка оказалась недоступна, а вместо нее появился пост с извинениями.

Культура отмены — современная форма критики и наказания человека или группы лиц путем лишения поддержки и осуждения как онлайн, так и в реальном мире. Поводом может стать как спорное или неполиткорректное высказывание вслух, так и текстовый пост в интернете. Зачастую это приводит к потере работы, лишению ранее полученных наград и разрушению репутации человека.